Gabbia: “Il Milan è il mio sogno, tengo i piedi per terra e guardo avanti”

ULTIME NEWS MILAN – E’ stata fortissima l’emozione provata da Matteo Gabbia dopo l’esordio in Serie A con il Milan. Lo ha confermato lo stesso difensore ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco le sue parole: “Ho realizzato bene dopo la serata fantastica di lunedì quello che è successo, sono molto felice, ma anche molto focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi a terra e guardo in avanti. Il Milan è il mio sogno, spero di poter fare una carriera importantissima qui, ma mi concentro sul presente, allenamento dopo allenamento, senza pensare al futuro a lungo termine. Penso soltanto ad impegnarmi e dare il massimo”. Intanto ecco il pensiero di un giornalista tedesco su Rangnick come prossimo allenatore del Milan: è fatta? Continua a leggere >>>

