Gabbia: “I miei modelli sono Maldini e Thiago Silva”

ULTIME NEWS MILAN – Ottimo esordio con la maglia del Milan per Matteo Gabbia, subentrato a Simon Kjaer in occasione del match contro il Torino di lunedì scorso. Il giovane centrale rossonero, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato dei modelli a cui si è ispirato per diventare un calciatore: “Nel Milan sono passati tantissimi giocatori molto forti, che hanno scritto la storia. Nel mio ruolo Paolo Maldini, che ricordo molto bene, ma anche Thiago Silva, sono loro i modelli da cui cercare di prendere qualcosa di più”. Per vedere le dichiarazioni integrali del giovane rossonero, continua a leggere >>>

