Gabbia, ds Lucchese: “Matteo ragazzo umile. Somiglia a Bonucci”

NEWS MILAN – Quanti elogi per Mattia Gabbia dopo l’esordio assoluto in Serie A in Milan-Torino lunedì scorso. Il coronamento di un sogno per il ragazzo, che ha promesso di restare con i piedi per terra. E già sabato sera in Fiorentina-Milan potrebbe esordire addirittura da titolare. Intanto il direttore sportivo della Luchese, Antonio Obbedio, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com.

La scorsa stagione Gabbia ha giocato in prestito in Serie C proprio alla Lucchese, dunque il ds Obbedio lo conosce bene: “Subito dopo la partita di lunedì Matteo ha mandato un messaggio nel gruppo WhatsApp con tutti i giocatori e lo staff della Lucchese dello scorso anno per ringraziare i compagni di squadra che lo hanno aiutato a raggiungere il traguardo dell’esordio in Serie A. Matteo è un ragazzo molto umile. Ieri poi mi ha scritto anche in privato per ringraziarmi per l’occasione della scorsa stagione. L’umiltà è la sua forza e certe cose lo dimostrano“.

Ma a chi somiglia Gabbia: “Senza dubbio Leonardo Bonucci. Non solo per il ruolo, ma anche per le ‘origini’ da centrocampista”.

Sul futuro di Gabbia: “Spesso sento parlare di sei mesi persi in panchina, ma in realità un giocatore intelligente e ambizioso riesce ad imparare anche se gioca partite ufficiali. Sfruttare ogni allenamento imparando da compagni più esperti come Romagnoli, giusto per fare un esempio, può essere una tappa fondamentale nel percorso di crescita di un ragazzo”.

Infine sulle sue caratteristiche: “Prima di tutto mi viene da definirlo come intelligente tatticamente. Lui nasce centrocampista, ruolo nel quale giocava nella Primavera del Milan quando lo prendemmo nell’agosto 2018, e ci ha messo pochissimo ad adattarsi al centro della difesa. È veloce, qualitativo e in grado di giocare tranquillamente sia in una retroguardia a 3 o a 4. Un patrimonio in prospettiva per il Milan che si è fatto notare anche col Mondiale Under20 della scorsa estate”.

