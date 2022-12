Gabbia: “Arsenal? Ci sono cose da migliorare e da salvare in questa sfida”

Matteo Gabbia oggi ha giocato dal primo minuto l'amichevole disputata a Dubai tra Arsenal e Milan. La partita è terminata con la vittoria dei Gunners per 2-1, arrivata dopo le reti di Odegaard, Nelson e Tomori. Al termine del match, Gabbia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv'. "La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo. Siamo ripartiti da 12 giorni circa ma penso che stiamo lavorando bene e tanto, stiamo facendo dei carichi importanti che sono diversi da quelli che facciamo durante la stagione. Ci sono cose da migliorare in questa sfida ma anche tante cose da salvare e da riguardare per arrivare il 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili per cercare di vincere la partita a Salerno", ha detto il centrale rossonero. Milan, il k.o. con l’Arsenal non ti ridimensiona: arrivano buone indicazioni