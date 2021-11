G. Milito: “Ibrahimovic? Fisicamente nessuno mi ha sorpreso come lui”

Gabriel Milito, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, ha parlato così dell'attaccante del Milan

Gabriel Milito, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, ha parlato dell'attaccante del Milan ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Di Zlatan ho bellissimi ricordi, sia da compagno di squadra che da amico. Il momento che sta vivendo mi rende molto felice, parliamo di un calciatore che ha segnato un'epoca e che sarà ricordato a lungo, anche se il momento in cui deciderà di smettere mi pare ancora lontano. Dal punto di vista fisico nessuno mi ha mai sorpreso come lui: se hai una corporatura come quella di Ibra, non è facile avere così tanta agilità e abilità. Vederlo protagonista in campo è una gioia: è un campione che fa il bene del calcio. E lo farà per qualche altra stagione, ne sono certo. Ha mentalità, vitalità e un talento enorme...".