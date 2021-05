G. Galli su Mandzukic: “Giocatore di livello assoluto, lui e il Milan sfortunati”

Le ultime notizie sul Milan. Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha espresso il suo pensiero sull'attaccante rossonero Mario Mandzukic

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dell'attaccante croato Mario Mandzukic ai microfoni de 'Il Giornale.it'. Queste le sue parole. "Mandzukic è un giocatore di livello assoluto, il Milan e il croato sono stati sfortunati. Quando hanno preso Mandzukic tutti hanno detto che era un ottimo acquisto e che si sarebbe puntato allo scudetto con ancora più convinzione, poi le cose sono andate in altra maniera ma per colpa della sfortuna. E' chiaro che è facile parlare con il senno del poi".