Futuro Werner, Rangnick consiglia: “Ecco quale club scegliere”

CALCIOMERCATO MILAN – Timo Werner è uno degli obiettivi del Milan per l’attacco della prossima stagione. Il tedesco ha grandi qualità e rientrerebbe nei piani tecnici dei club, anche se a livello economico l’esborso potrebbe essere particolarmente alto. E non solo per il cartellino, ma anche per il suo contratto.

Proprio di Werner ha parlato Ralf Rangnick: “Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo rendimento. Sarei contento se restasse al Lipsia. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito”.

E poi il consiglio: “Timo dovrà valutare se in un altro club avrà la possibilità di giocare con regolarità come al Lipsia“. Insomma, Werner dovrebbe concentrarsi sulla sua crescita, sulla possibilità di continuare ad essere titolare più o meno indiscusso della squadra in cui andrebbe a giocare. Ha detto di preferire l’estero alla Bundesliga. Il Liverpool è molto interessato, soprattutto per volontà di Klopp. Proprio i Reds avrebbero avanzato già un’offerta a Werner: i dettagli >>>

