Calciomercato Milan – Werner, c’è l’offerta del Liverpool: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Timo Werner è tra gli attaccanti nel mirino del Milan per il prossimo futuro. Un profilo che piacerebbe molto in primis a Ralf Rangnick, che lo conosce bene visto il passato al Lipsia. L’intenzione dello stesso giocatore è quella di cambiare aria e provare una nuova sfida. Lontano dal Lipsia, ma anche dalla Bundesliga. Si parla di un forte interesse del Liverpool.

Nuovi dettagli circa un’offerta del club inglese arrivano dal collega Nicolò Schira, che riferisce: “Liverpool in trattative avanzate con Timo Werner. L’attaccante tedesco è la prima scelta di Jurgen Klopp. I Reds gli hanno offerto un contratto di 5 anni con uno stipendi di 10 milioni di euro (bonus inclusi) e stanno lavorando per raggiungere un accordo”. Il Milan a queste cifre difficilmente potrà competere. Vedremo se tali indiscrezioni saranno confermate prossimamente. Intanto ecco gli ultimi nomi accostati al Milan per il futuro >>>