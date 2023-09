Fulham, Khan: “L’arrivo di Ballo-Touré rafforzerà la profondità della rosa”

Le parole di Tony Khan su Fodé Ballo-Touré

"Diamo il benvenuto anche a Fodé Ballo-Touré, in prestito dal Milan. È un terzino sinistro di talento e con grande esperienza, e il suo arrivo rafforzerà la profondità della rosa. Siamo contenti che Fodé si sia unito alla rosa di Marco e sia pronto a competere per noi in Premier League. Forza Fulham!". LEGGI ANCHE: Milan, il saldo del calciomercato estivo >>>