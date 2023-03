Frey sminuisce Maignan: “Ho fatto parate più appariscenti”

Nicholas Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato anche dle Milan e delle parate di Mike Maignan. Ecco le sue parole

"Maignan numero uno al mondo? La sua parata contro l'Irlanda è bella ma io ne ho fatte di più appariscenti e affascinanti. In Italia fai fatica a vedere un portiere che esce così fuori dagli schemi. Ai miei tempi in Serie A c'erano Buffon, Peruzzi, Toldo". Frey, quindi, sminuisce la parata con la Francia di Mike Maignan, ma lo paragona ad altri ex portiere italiani. Il francese resta un pilastro del Milan. Rinnovo Leao, dal Milan una proposta a sorpresa. Le ultime