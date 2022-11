Francia, Giroud: “Ci tenevo a non chiudere con il fallimento all’Europeo”

"Bisogna crederci sempre"

Non ti arrendi mai. Hai ancora fatto molta strada: "Nella vita, come si suol dire, non ti viene dato niente. Devi andare a prendere ciò che vuoi. Ci tenevo a non chiudere la pagina con la Francia dopo il fallimento degli Europei nel 2021. Quindi, sono molto orgoglioso. Spero di concludere bene".