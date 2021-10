Francia, Deschamps: “Giroud fuori? Non mi pento di non avergli parlato”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato dell'esclusione di Olivier Giroud dalla lista dei convocati. Questa la forte presa di posizione

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato dell'esclusione di Olivier Giroud dalla lista dei convocati. Questa la forte presa di posizione ai microfoni di 'Telefoot': "Se mi pento di non avergli parlato prima? No. Ma di certo c'è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro". Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>