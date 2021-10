Foschi: “Galliani non è un direttore sportivo. E’ stato fortunato in passato”

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, non le ha mandate di certo a dire ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan

Renato Panno

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, non le ha mandate di certo a dire ad Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "C’è tanta voglia di tornare sul campo di battaglia. Ci sono tanti miei coetanei direttori sportivi che stanno ancora facendo bene nel calcio. Braida è anche più vecchio di me. Galliani? Non c’entra niente con il ruolo di direttore sportivo. Galliani è una persona fortunata che quando una determinata persona è entrata nel calcio ha avuto bisogno di un geometra come lui e con tanti soldi ha fatto quello che ha fatto. La mia è stata una bella carriera, guidata dalla passione. Ci sono state gioie e delusioni. Gli anni più belli della mia carriera li ho vissuti a Palermo". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto