Foschi: “Donnarumma? Giusto che abbia la possibilità di guadagnare di più”

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di '1 Station Radio': "Donnarumma? Sta disputando un torneo importante, non è che il giocatore sia senza squadra, ma in questo momento le chiacchiere non devono disturbare. Di lui si parla tanto perché è il più forte, ma ci sono delle regole. Il Milan, giustamente, non si è sentito di dargli più di quanto aveva offerto per evitare complicazioni finanziarie, e dall’altra parte c’è un procuratore che dirige le note. Un tifoso è amareggiato, ma non esiste più l’attaccamento alla maglia. Il ragazzo è giovane, è bravo, giusto che abbia la possibilità di guadagnare di più, il calcio è questo, non è che il Milan l’ha cresciuto e allora tutto è dovuto ai rossoneri". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco