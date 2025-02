Foscale: “Milan? Non è una disfatta. Conceicao ha già vinto un trofeo”

Intervistato da Tmw Radio, Luigi Foscale ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord: "Non parlerei di disfatta. Si è usciti dalla Champions ma è anche vero che nella stagione Conceicao e il Milan hanno già vinto un trofeo. Così come non parlerei di disfatta manageriale, perché sono stati comprati Gimenez e Walker che sono ottimi elementi".