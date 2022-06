Fontana: “Nuovo stadio a Sesto? Via libera del sindaco quasi immediato”

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato del nuovo stadio del Milan, avvalorando l'ipotesi Sesto San Giovanni. Queste le sue dichiarazioni, di Fontana sul nuovo stadio, riprese da 'metronews.it': "Dello stadio abbiamo accennato l’ipotesi e il sindaco ha detto che lui è pronto, anche perché l’area è già bonificata, ci sono le autorizzazioni. Se Milan o Inter decidessero, lui potrebbe dare il via libera quasi immediatamente e credo, che per i fondi che devono investire, sia una notizia non di poco conto rispetto ai dialoghi e a tutte quelle cose che comportano mesi se non anni di rinvii". Milan, le top news di oggi: esclusiva Brambati, piace Junior Traore.