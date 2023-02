Fondazione Milan, Baresi: “Ha offerto supporto sanitario e sociale”

Franco Baresi, ha rilasciato un'intervista in cui racconta l'importanza ed i traguardi raggiunti in questi primi 20 anni di Fondazione Milan

Francesco Aliperta

In occasione dei 20 anni di attività di Fondazione Milan, che saranno festeggiati questa sera allo Sheraton di via Novara, il Corriere della Sera ha intervistato l'ex capitano e bandiera Franco Baresi, da anni attivo nella onlus rossonera. Il vice presidente onorario del club si è lasciato al racconto di questo primo ventennio della public charity milanista. "Nei suoi vent’anni di attività Fondazione Milan ha realizzato 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l’accessibilità allo sport per tutti e nel fornire supporto educativo, sanitario e sociale".

L'ex difensore ha poi continuato, elencando alcuni dati molto importanti e significativi riguardo la responsabilità e sostenibilità del gruppo AC Milan. "Dalla sua istituzione la Fondazione ha donato 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate a fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi di tutto il mondo. Ci sono esperienze e viaggi che mi hanno arricchito in termini personali".

Ma non solo, Baresi, ha ricordato alcuni dei progetti ai quali è più legato. "In Libano, per esempio, dove siamo stati in una struttura che accoglieva profughi siriani. O in Kenya, un’altra esperienza incredibile, dove siamo stati a promuovere attraverso lo sport l’inclusione e l’aggregazione. E poi le attività di raccolta e smistamento di cibo durante il Covid. E infine le glorie, la squadra delle leggende rossonere che ha esordito nel 2008 a fianco di Stefano Borgonovo per raccogliere fondi contro la Sla. I giocatori sanno che portare in giro per il mondo il marchio di Fondazione Milan è un privilegio. A Teheran c’erano 70 mila spettatori, a Londra pure, a Buenos Aires 40 mila".

Per i progetti futuri, invece, il vice presidente del Milan ha dimostrato di avere le idee chiare. "Vogliamo concentrarci nuovamente su Milano. Da più di dieci anni abbiamo dato vita a Play More in via Moscova, un progetto sportivo pensato per ragazzi con disabilità. Su input dell’amministrazione comunale ora stiamo lavorando su nuovi spazi da restituire alla città. Campi sportivi per le scuole, in via Gallarate e in via dei Salici, e oratori, uno al Giambellino e l’altro al Gratosoglio". Milan, incredibile retroscena sul nuovo vice Theo >>>

