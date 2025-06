Foggia: “Tare come un fratello per me. Il Milan è in buone mani”

Intervistato a Tmw, Pasquale Foggia ha parlato del Milan e dell'arrivo del nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare : "Igli Tare è un fratello. Ma io ho voglia di fare il mio percorso. Sono giovane e a quarantadue anni penso di aver raccolto delle soddisfazioni in questo ruolo. Il Milan è in buone mani, aver scelto Tare dà il giusto premio alla meritocrazia perché è un dirigente molto preparato".

Infine, il dirigente ha concluso con un pensiero sulla promozione in Serie B del suo Pescara: "E' stata un'emozione unica, stupenda. Per come eravamo partiti in ritiro nessuno immaginava questo epilogo. Una parte del campionato ha detto che potevamo essere una delle protagoniste, poi sono venuti fuori altri valori, non solo tecnici, che ci hanno permesso di andare in Serie B".