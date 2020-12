Foggia (DS Benevento): “Scudetto? Il Milan se la giocherà. Ibra è il top”

Milan, Foggia crede nelle tue possibilità di titolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pasquale Foggia, giovane direttore sportivo del Benevento ed ex calciatore rossonero, ha parlato ai microfoni della redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ della bella stagione del Milan di Stefano Pioli.

“Sono contento. Come blasone e storia non può non lottare per quei traguardi. Lo sta facendo con grande intelligenza e si è affidato ad un allenatore molto preparato. Rimarrà lì, fino alla fine”.

"Ci sono squadre più forti come ad esempio Inter, Juventus e Napoli. Ma il Milan se la giocherà. E poi quel ragazzino di 39 anni, Zlatan Ibrahimović, rappresenta il top", ha concluso Foggia.