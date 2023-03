Florenzi: “Abbraccerò Spalletti, uno dei tecnici più influenti che ho avuto”

In un'intervista il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato del rapporto con l'attuale tecnico del Napoli Luciano Spalletti

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il terzino rossonero, in vista del match contro il Napoli di domenica 2 aprile, ha parlato del proprio rapporto con Luciano Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma. 'Spizzi' ha ammesso che probabilmente abbraccerà il tecnico di Certaldo, che riconosce tra i più influenti mai incontrati in carriera. Di seguito le sue parole a riguardo.