Florenzi: “Kvaratskhelia va fermato di squadra, non singolarmente”

In un'intervista il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato di come si potrà fermare il georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Nel corso del suo intervento il terzino rossonero, in vista del big match contro il Napoli, si è soffermato sul georgiano Khvicha Kvaratskhelia, sostenendo come l'unico modo per fermarlo sarà facendolo di squadra e non singolarmente. Di seguito le sue parole.