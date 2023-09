Flachi: “Il Milan con Pulisic ha guadagnato anche a livello di mentalità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Francesco Flachi ha parlato in vista del derby, in programma dopo la sosta, fra Inter e Milan

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Francesco Flachi ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan : "Mi hanno impressionato entrambe. Non pensavo l'Inter, che è devastante, il Milan con Pulisic e Loftus-Cheek ha guadagnato anche a livello di mentalità".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sul nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti: "Credo abbiano fatto la scelta migliore. Ha vinto il campionato lo scorso anno, allenare una Nazionale è altra cosa rispetto a un club ma ha tutto per fare bene. Penso che la differenza siano le motivazioni e la voglia di mettersi in gioco, tutti partiranno da zero con lui ora".