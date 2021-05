Fiorentina, Vlahovic: “Per me è importante solo vincere le prossime partite”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina e obiettivo del Milan, ha parlato così degli obiettivi della squadra nel finale di stagione

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina e obiettivo del Milan, ha parlato degli obiettivi della squadra nel finale di stagione. Queste le dichiarazioni al canale ufficiale della Viola dopo aver ricevuto il premio con miglior calciatore del mese: "Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perché vogliamo fare il meglio possibile e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i 3 punti".