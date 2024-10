"La partita di ieri (domenica sera n.d.r.) credo che faccia ancora a suo modo storia a sé, perché non si possono sbagliare due rigori in una sola volta, perché, soprattutto, ancora più grave dei rigori, prendere il secondo gol. Il secondo gol è uno da dilettanti. Ora potremmo anche dire che è colpa di Fonseca, non lo dico io però, non me lo farai dire che è colpa di Fonseca, però non si può prendere un gol così in Serie A, una squadra che ha ambizioni giustificate di arrivare in alto. Il Milan ha preso un gol su rimessa laterale e un gol su rinvio del portiere. Non c’entra nulla l’atteggiamento. Sul rinvio del portiere non puoi prendere gol. Ci sarà sicuramente ancora qualche nostalgico che potrà dire “è colpa di Fonseca”".