Milan, Terim ‘benedice’ Leao: poi però lo pungola sul lavoro di squadra

Fatih Terim , allenatore turco che ha diretto, tra il 2000 il 2001 , sia la Fiorentina sia il Milan , ha parlato della sfida di questa sera al 'Franchi' in un'intervista in esclusiva a ' La Gazzetta dello Sport ' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla partita tra viola e rossoneri.

Sui tifosi del Milan che vorrebbero qualcosa in più da Rafael Leão: «Credo intendano come lavoro di squadra e un po’ li capisco. Ma i calciatori di talento come Leão, bravi nell’uno contro uno, vanno giudicati in modo diverso dagli altri e lasciati liberi. A me Rafa piace, quando si accende inventa sempre qualcosa». LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: il rosso, gli errori, il cooling break. Tutta colpa di Fonseca?