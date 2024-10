Terim: “Fiorentina-Milan, la partita del mio cuore. Ma sapete che …”

Fatih Terim , allenatore turco che ha diretto, tra il 2000 il 2001 , sia la Fiorentina sia il Milan , ha parlato della sfida di questa sera al 'Franchi' in un'intervista in esclusiva a ' La Gazzetta dello Sport ' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla partita tra viola e rossoneri.

«Sì è la mia partita, Fiorentina contro Milan, le mie due squadre del cuore in Serie A. Lo sa che da allenatore dei viola ho battuto il Milan due volte e poi sulla panchina rossonera ho sconfitto la Fiorentina nell’unica occasione in cui l’ho incontrata? Sì, è proprio la mia partita: non l’ho mai persa, che fossi il tecnico dell’una o dell’altra». LEGGI ANCHE: Abraham punta al riscatto, ma il Milan tiene in caldo un’alternativa >>>