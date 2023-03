Fiorentina-Milan, Pradé: “Possiamo soltanto dedicare il successo ad Astori”

“Questo succede perché prendi fiducia, sei consapevole delle tue forze e quando fai dei risultati positivi alla fine riesci ad esprimere quello che hai. È tutto il campionato che le prestazioni le facciamo, a parte magari quella di Roma che abbiamo avuto l’espulsione al 24′. La squadra ha sempre espresso, ora con fiducia riesce a giocare meglio. Ora devi continuare e devi sapere che giovedì c’è un’altra partita. Forse non eravamo nemmeno abituati a questo trend perché è il primo anno dopo tanti anni. Siamo contentissimi. Poi era una giornata speciale per Davide, c’era un clima particolarissimo. Puoi soltanto dedicare la vittoria a lui. Uno stadio incredibile: quando siamo così pieni, è difficilissimo venire a fare punti a Firenze“.

"Abbiamo preso un calciatore come Dodo che veniva dopo otto mesi d'inattività. Ha iniziato a fare benino, poi ha avuto un infortunio al polpaccio e si è rifermato. Trovare il campo non è una cosa facile: questa sera ha fatto una partita devastante. Ikone sta diventando un giocatore concreto, che fa male ogni volta. Viene da assist, calcio di rigore preso. Le punte stanno facendo il loro dovere. La squadra c'è. Ora nessun tipo di esaltazione, dobbiamo rimanere coi piedi per terra e sapere che già giovedì ci sarà un avversario difficilissimo. Commisso? Loro soffrono tantissimo, il presidente, la moglie, il figlio e Joe Barone. Non erano preparati a tutto questo ed è una felicità immensa vederli gioiosi".