Fiorentina-Milan, Pioli: “Non capisco e non accetto che non si usi il Var”

FIORENTINA-MILAN – Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato a Milan TV: “Si, un caso incomprensibile. Le responsabilità sono nostre, perché abbiamo pensato di poter vincere la partita. E’ un peccato perché la squadra è stata padrona del campo, ciò non toglie che il rigore non c’era. Siamo rammaricati per demeriti nostri, ma anche per altri. Var? Non capisco e non accetto che non vada a vedere. Romagnoli non fa fallo, la tecnologia ti aiuta in questi episodi. Noi dobbiamo migliorare, ma anche gli altri. Gol annullato? Zlatan aveva il braccio attaccato al corpo.. Dobbiamo analizzare gli ultimi minuti e ripartire, perché possiamo fare bene e migliorare”. Queste le parole di Paolo Maldini, non meno polemiche>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android