Pellegatti a sorpresa: “Il Milan ha avuto il rimbalzo del gatto morto”

Carlo Pellegatti , noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio 24', tornando a toccare il tema Fiorentina - Milan e accennando al rimbalzo del gatto morto. A suo dire, infatti, il Diavolo avrebbe risentito di questo fenomeno. Si tratta di un termine tecnico relativo alla borsa per indicare un'azione che sale, ma non è valida. E una volta salita improvvisamente precipita dove dovrebbe realmente essere. Questo è quello che è accaduto dopo l' Inter . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pellegatti fa il paragone con la borsa: "Dopo l'Inter il rimbalzo del gatto morto"

"In borsa, anche se di borsa ne capisco poco, c'è un termine, un detto: 'Il rimbalzo del gatto morto'. Che cos'è? Quando c'è un'azione che sale ma non è un'azione valida: sale improvvisamente e poi, bum, precipita dove dev'essere. Io mi sono detto, speriamo che la vittoria con l'Inter non sia il rimbalzo del gatto morto: la partita e la prestazione con il Lecce mi ha fatto pensare che non fosse il rimbalzo del gatto morto. Domenica c'è stato però un regresso pesante: ho rivisto il Milan di Parma, ho rivisto il Milan contro il Liverpool".