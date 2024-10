Raffaele Palladino, tecnico viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match Fiorentina-Milan, in programma domani alle ore 20:45

Raffaele Palladino , allenatore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club toscano in vista di Fiorentina - Milan , in programma alle ore 20:45 di domenica 6 ottobre allo stadio 'Artemio Franchi'. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Fiorentina-Milan, Palladino elogia Fonseca, Theo e Leao: e chiede ai suoi di imitare i rossoneri

Sulla squadra: "La squadra sta bene, dopo le vittorie c'è sempre grande entusiasmo. Sono molto importanti e ho visto una bella partecipazione negli allenamenti. Siamo pronto per domani. Dal punto di vista fisico ho visto tutti bene, abbiamo dato minutaggio a chi aveva giocato meno in questo periodo. Ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Posso contare su tutta la rosa e anche qualcuno si è adattato in altre posizioni, questo è importante. Siamo carichi".