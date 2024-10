In vista di Fiorentina-Milan , match in programma domani sera alle ore 20:45, l'ex calciatore Massimo Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMWRadio, durante la trasmissione Maracanà. Ecco, di seguito, le sue parole.

C'è Fiorentina-Milan nel weekend. Partita verità per entrambe: "Partita delicata per entrambe. Il Milan deve dare continuità, qualcosa si è visto dal derby, a parte i risultati, qualcosa è cambiato anche se non fa impazzire. Dei passi in avanti ci sono, però gioca contro una squadra che non sta bene, che non ha trovato la quadra, che fa fatica a trovare l'assetto tattico.