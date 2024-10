Fiorentina-Milan, Marchegiani: “Il Diavolo deve prestare più attenzione”

La partita tra Fiorentina e Milan (finita 2-1) ha riservato agli spettatori un incontro spettacolare, degno di nota per gli eventi che si sono susseguiti. Con gol, parate decisive, errori dal dischetto e un’espulsione che ha infiammato gli animi, il match ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. Ne ha parlato Luca Marchegiani ai microfoni di Skysport, facendo i complimenti a De Gea per la partita.

"De Gea straordinario. Anche Maignan ha parato un bel rigore. Tante belle cose ed errori in questa partita. Il Milan è squadra che deve prestare più attenzione. Tante leggerezze di Theo". Il match tra Fiorentina e Milan si conferma così come uno degli eventi più accesi e di maggior rilievo di questa stagione di Serie A, non solo per il gioco espresso, ma anche per le polemiche e le emozioni che hanno contrassegnato il suo svolgimento.