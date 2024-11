Oliveira: “In un Fiorentina-Milan Gattuso prese Seedorf per il collo e …”

"Ricordo che in un Fiorentina-Milan, all'intervallo Gattuso prese Seedorf per il collo: "A cosa stai pensando?". Non lo disse come ve lo sto raccontando io. Era appena finito il primo tempo. La Fiorentina vinceva 1-0. Gattuso aveva fatto buche per tutto il campo. Recuperava la palla e la passava a Seedof che la controllava e poi la perdeva. Gattuso gliela ridava e lui la riperdeva. Cosi, negli spogliatoi lo prese per il collo: "Ma dai, che stai facendo?" E Seedorf rideva: "Calma Rino, calma" e nessuno interveniva. Gattuso gli parlava, gli urlava contro. E poi cos'è successo? Siamo tornati in campo ribaltando la partita. Seedorf era un altro giocatore nel 2 tempo. E' sempre stato cosi: un vincente. Ha una mentalità da campione". LEGGI ANCHE: Nuovo stadio Milan e Inter, indiscrezioni sulla valutazione di San Siro >>>