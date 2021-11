Fiorentina-Milan 4-3, Sconcerti: “Non ho visto segnali di crisi rossonera”

L'opinionista Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta rossonera in Fiorentina-Milan. Guai, però, a parlare di crisi. Le dichiarazioni

L'opinionista Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta rossonera in Fiorentina-Milan. Guai, però, a parlare di crisi. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Ho visto una bellissima partita tra una grande squadra e un'altra che ha giocato a sentirsi grande e c'è riuscita. È finita con la prima sconfitta del Milan, ma è stata una partita quasi non calcolabile. Il Milan ha sbagliato molto, ma ha creato anche di più. Che effetto avrà? Ha perso per la prima volta punti, non possibilità. Ha anzi giocato perfino bene, ha preso un gol da Tatarusanu che sapevamo non essere perfetto, ne ha subiti tre bellissimi da Vlahovic e Saponara. Il discorso è quasi soltanto aritmetico, il Milan non è stato travolto, è stato vivo, perfino creativo. Non ho visto confusione o segnali di crisi".