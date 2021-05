Fiorentina-Lazio 2-0, Inzaghi: “Troppi punti persi all’andata” | Serie A News

Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, ha parlato della corsa Champions dopo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-0

Al termine dell'incontro perso contro la Fiorentina per 2-0, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Dazn'. Ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste. "Nelle ultime giornate avremo il Derby, oltre che il Parma e il Sassuolo. Nel girone di ritorno abbiamo vinto 14 partite. È nel girone d'andata che abbiamo perso un po' di punti per la Champions League, un po' il Covid e un po' altro, ma non sono scusanti. Dopo una rincorsa così ci rimane un po' di amaro in bocca, specialmente dopo il primo tempo che abbiamo giocato oggi contro la Fiorentina".