Fiorentina, Commisso: “Non farò la fine di Yonghong Li” | News

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Commisso ha parlato anche di Yonhong Li, ex patron del Milan, Ecco cosa ha detto: "Vi ricordate mister Li del Milan? Ha perso decine di milioni ed è andato via, qui non succederà perché qui c'è uno che guarda rigorosamente le questioni finanziarie. La Mediacom dà a te o qualsiasi altro fiorentino mille euro se tu mi trovi un'azienda che ha ricavi che ha 2,2 milioni di dollari di ricavi che ha avuto 97 trimestri consecutivi di crescita. Trovatene uno, in America non ce ne sono. Rocco può comprare se vuole qualsiasi squadra al mondo, se vuole. Io non sono limitato a Firenze, io sono venuto a Firenze perché voglio bene a questa città. Nel 2016 ho fatto questa offerta perché mi sono innamorato di Firenze nel 1973. Portate un po' di rispetto per quelli che vi portano avanti nel mondo, perché come sto parlando bene di Firenze e della Fiorentina magari un giorno non lo farò più... Guardate nel vostro giardino e vedete se sto facendo le cose per bene, perché io sento continui attacchi alla mia persona. Ma io sono un toro ferito, è pericoloso perché come voi gettate contro di me qualcosa, io posso gettare qualcosa contro di voi".