Fiorentina, Commisso: “Iachini positivo al Coronavirus nei mesi scorsi”

ULTIME NEWS – In questi mesi il Coronavirus non ha risparmiato nessuno, nemmeno il mondo del calcio. Una delle società sicuramente più colpite è stata al Fiorentina, che ha visto la positività Patrick Cutrone, Dusan Vlahovic e German Pezzella. Ma c’è anche un retroscena sull’allenatore Viola Beppe Iachini, raccontato direttamente dal Presidente Rocco Commisso. Queste le sue parole rilasciate attraverso i canali del club: “Anche il nostro allenatore, Beppe Iachini è stato malato in questi mesi. Non lo sapevo, ha tutto il mio supporto”.

