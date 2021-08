Fiorentina, Commisso: “Chiesa alla Juve? Ce l’hanno rubato”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, torna sulla cessione di Federico Chiesa alla Juventus, attaccando pesantemente i bianconeri

"Chiesa ce l'hanno rubato perché hanno molti soldi che noi non possiamo fare perché non abbiamo ricavi. Più ricavi e più puoi spendere: questa è la differenza fra noi e loro. Ci sono club come la Juventus, come il Barcellona, come l'Inter, che sono indebitate per un lavoro 'sporco'".