Fiorentina, Castrovilli: “Che emozione il gol contro il Milan a San Siro”

ULTIME NOTIZIE FIORENTINA NEWS – Gaetano Castrovilli, classe 1997, centrocampista della Fiorentina, è stato la rivelazione della squadra di Vincenzo Montella prima e Giuseppe Iachini poi.

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Castrovilli ha ricordato, tra le altre cose, anche i tre momenti più belli della sua stagione 2019-2020. Queste le dichiarazioni di Castrovilli:

“L’esordio in Serie A contro il Napoli, non ci credevo neppure. Il gol a ‘San Siro‘ contro il Milan: un’emozione indescrivibile segnare alla Scala del Calcio. La prima convocazione e l’esordio in Nazionale maggiore. Non avrei potuto chiedere di più alla mia prima stagione in Serie A”.

