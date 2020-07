Calciomercato Milan – Paqueta piace alla Fiorentina. Viola anche su Roca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, la Fiorentina, dopo aver confermato in panchina Giuseppe Iachini per la stagione 2020-2021, ha cominciato ad intavolare una concreta strategia di calciomercato per l’estate.

Ai viola piace sempre Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano del Milan, in uscita al club rossonero, che era già stato seguito e monitorato negli ultimi giorni dello scorso calciomercato di gennaio. La suggestione, invece, per la mediana viola risponde al nome di Marc Roca, classe 1996, centrocampista dell’Espanyol e nel mirino già di Milan e Siviglia.

Roca piace a tante squadre ma la Fiorentina è alla finestra. Il destino di Milan e Fiorentina, quindi, sul calciomercato estivo 2020 potrebbe intrecciarsi a doppio filo …

