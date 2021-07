Fiorentina, Barone: “Gattuso mi fa ridere e ha la memoria corta”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato di Gennaro Gattuso dopo gli screzi che hanno portato alla separazione anticipata

Gennaro Gattuso e la Fiorentina, storia di un amore mai nato. Dopo gli screzi iniziali che hanno portato ad una clamorosa separazione anticipata,l'ex Milan ha voluto chiarire la situazione. Joe Barone, direttore generale della Viola, ha colto la palla al balzo, rispondendo per le rime. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Repubblica': "Gattuso? Mi fa ridere questa situazione, la Fiorentina ha accolto con il sorriso le sue dichiarazioni. A quanto pare Mendes è solo un suo amico che gli dà dei consigli… Vorrei precisare che ai primi di giugno Pradè e Mendes si sono incontrati per parlare di mercato e di alcuni suoi giocatori, poi l'ho incontrato anche io a Milano. Mi dispiace anche per la memoria corta del Mister, che si è dimenticato di aver conosciuto il presidente Commisso in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli dello scorso maggio. Vorrei anche segnalare che al momento non è arrivata nessuna richiesta da parte dei suoi avvocati per abolire la clausola di riservatezza".