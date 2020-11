Filippo Galli: “Milan da scudetto. Ibrahimovic determinante” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Filippo Galli

MILAN NEWS – Filippo Galli, ex giocatore e dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto: “Le due sorprese sono il Sassuolo e il Milan. Per quanto concerne il Milan la sorpresa, piacevole, è vederlo lì in cima”.

Scudetto: “Chi vince lo scudetto? Al via pensavo ad Inter e Juventus ma ora, anche se siamo solo all’8^ giornata, aggiungerei anche il Milan”

Pirlo: “Era un maestro in campo, può esserlo anche da allenatore. Avrà bisogno di essere accompagnato dallo staff e dal club ma l’inizio è positivo”.

Ibrahimovic: “Ibra è stato determinante ma credo che il lavoro della società e dello staff siano altrettanto importanti. Ora dovremo farne a meno per un po’ e sarà un banco di prova per tutti. Sono fiducioso”.

Locatelli: "Errore da parte del Milan? L'ho già detto altre volte: inutile fare dietrologia, non aggiunge nulla, né al club né al giocatore. Posso dire di essere contento della sua crescita. Merito suo e di De Zerbi, bravissimo nel migliorare i giocatori".