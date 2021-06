Figc, Gravina: “Superlega? E’ un problema che non fa bene al calcio”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso della conferenza stampa di oggi è tornato a parlare della Superlega

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Gravina si è soffermato nuovamente sulla Superlega: "E' un problema che non fa bene al calcio. Ci sono delle regole da rispettare, e non perché lo dice Ceferin, è che funziona così. Ci sono delle società che vogliono organizzarsi il proprio campionato. Nessuno glielo impedisce, ma lo facciano fuori dal nostro sistema, dai tornei che si riconoscono nella Fifa, nella Uefa e nella Figc".