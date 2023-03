Gravina: “Mancini si sta ingegnando, abbiamo uno scouting mondiale”

Intervenuto durante una conferenza stampa, il presidente della FIGC , Gabriele Gravina , ha parlato della Nazionale e del lavoro del CT Roberto Mancini : "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto. Si sta ingegnando, ma ho grande affidamento nelle sue qualità di maestro e nel mettere i giovani nella miglior condizione possibile. Abbiamo anche attivato uno scouting mondiale e verificheremo queste ultime scoperte".

Gravina, poi, ha continuato parlando della possibilità di approvare una norma di contrasto nei confronti di chi aggredisce gli arbitri. La FIGC, infatti, starebbe studiando, in accordo con l'AIA, una regola che potrebbe prevedere sanzioni abbastanza severe, come la penalizzazione in classifica: "L'idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti".