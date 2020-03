FIGC, Gravina: “La Serie A potrebbe concludersi su due stagioni diverse”

NEWS SERIE A – Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è intervenuto a ‘Radio Anch’io Sport‘ e ha parlato della situazione dell’attuale campionato e di quando potrebbe terminare.

Gravina ha dichiarato: “Al momento non sono in grado di fare ipotesi verosimili: non escludo nulla, neppure lo stop definitivo. In questo senso, avevo già inserito tra le ipotesi, quella della non assegnazione dello Scudetto e del congelamento delle posizioni in classifica. La data del 3 aprile mi sembra troppo ravvicinata per ripartire. Forse si potrà ricominciare a maggio. Si naviga a vista ma è giusto studiare ogni ipotesi per farsi trovare preparati”.

Inoltre Gravina ha aggiunto: “Non è escluso che il campionato 2019/2020 possa addirittura concludersi su due stagioni diverse, con un effetto ‘trascinamento’ sulla stagione 2020/2021. Tutto ciò dipenderà anche dall’Europeo”. L’avvocato Giuseppe Bozzo, intanto, ha pronosticato un mercato al ribasso in vista della prossima estate. Perché? Leggete le sue dichiarazioni per cogliere lo scenario inquietante …

