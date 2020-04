FIFA – Infantino: “Presto verrà creato un fondo per aiutare i club”

ULTIME NEWS – Gianni Infantino, Presidente italo-svizzero della FIFA, ha parlato dell’attuale situazione di difficoltà economica dei club, causata dallo stop forzato delle partite.

Infantino ha detto: “Sappiamo che il movimento è in difficoltà, quindi stiamo lavorando per avere al più presto un fondo con una struttura di governance indipendente oltre a soluzioni più flessibili per far fronte alle esigenze dei club in questo momento. Non lasceremo soli i club”.

Infantino aggiunge ancora: “Nessuna partita, nessuna competizione vale il rischio di una sola vita umana. Sarebbe irresponsabile riprendere le competizioni senza che le cose siano sicure al 100 per cento. Se dovremo ancora attendere, lo faremo”. A riportare la notizia è Sport Mediaset.

