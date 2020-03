FIFA, Infantino: “Il calcio rischia una recessione che dobbiamo evitare”

ULTIME NEWS – Gianni Infantino ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tanti i temi toccati dal Presidente della FIFA, fra cui anche le possibili ripercussioni che il Coronavirus ha e avrà sul mondo del calcio.

A tal proposito, Infantino ha detto: “Il sistema Calcio, allo stato attuale, rischia una recessione. Serve una valutazione dell’impatto economico globale. Ora è difficile da fare perché non sappiamo quando si tornerà alla normalità. Ma guardiamo alle opportunità: possiamo forse riformare il calcio di tutto il mondo facendo un passo indietro. Penso ad esempio a meno tornei, con formati diversi che renderebbero la competizione più interessante. Forse anche meno squadre, ma con più equilibrio fra esse. Meno partite per proteggere la salute dei calciatori, ma più combattute. Questo intendo. Non è fantascienza, ma se né si può parlare. Salviamo tutti assieme il Calcio da una crisi che rischia di essere irreversibile”.

Su quando di potrà tornare in campo e sulla questione calendario, Infantino si è espresso in questi termini: “Si giocherà quando lo si potrà senza mettere a rischio la salute di nessuno. Federazioni e Leghe siano pronte a seguire le raccomandazioni dei Governi e dell’OMS. Io ringrazio dottori, infermieri e tutti quelli che rischiano la loro vita per salvarne altre. Loro sono eroi. Per quel che riguarda i calendari, abbiamo dimostrato spirito di cooperazione e solidarietà con Europa e Sud America. Ora pensiamo alle modifiche e alle dispense temporanee per i regolamenti sullo status dei calciatori e i trasferimenti. Il tutto per proteggere i contratti e adeguare i periodi di registrazione. Servono misure dure. Ma non c’ è scelta. Dovremo tutti fare sacrifici”.

Su Superlega e nuovo Mondiale per Club, Infantino ha dichiarato: “Sulla Superlega mi viene da ridere perché da quel che vedo, ci pensano già altri a progettare e organizzare tornei in giro per il mondo al di fuori dalle strutture istituzionali, e senza rispetto per il modo in cui è organizzato il calcio nazionale, continentale e mondiale. In futuro dovremmo avere più squadre in grado di competere per vincere i titoli. Il nuovo Mondiale per Club è un’idea nata per sviluppare il calcio a livello di club su una scala mondiale. Si ha “paura” della novità? Anche 30 anni fa quando la UEFA creò la Champions League c’erano queste preoccupazioni. Ora invece si dice che è stata una genialata. Siamo di fronte a paure simili e inutili: tutti avranno benefici dal nuovo Mondiale per Club. Presto decideremo se giocare la prima edizione nel 2021, nel 2022 o al massimo nel 2023.

Infine, sul VAR, Infantino si è pronunciato così: “Il VAR è ormai indispensabile se viene usato come si deve. Piano piano le critiche si placheranno. Può essere perfezionato, ma il fatto è che in alcuni paesi non rispettano il protocollo IFAB. È importante capire che il VAR aiuta l’arbitro, senza sostituirlo, perché le decisioni finali sono prese sempre in campo”.

