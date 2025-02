Filippo Galli , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Milan TV', soffermandosi in modo particolare sull'analisi della sfida tra Feyenoord e Milan , vinta dai padroni di casa grazie alla rete di Igor Paixao . A suo dire i rossoneri si sono comportati come il pugile all'angolo incapace di uscire. Poi punge Rafael Leao , a cui è mancato sempre qualcosa, o per sfortuna o per mancanza di determinazione. Anche Santiago Gimenez finisce sul banco degli imputati. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Feyenoord-Milan, Galli pizzica Leao e Gimenez: poi il suggestivo paragone con la boxe

"Dopo il gol dell'1-0 sembravamo un pugile all'angolo che non riusciva a uscire. Poi abbiamo fatto qualcosa, ma a Leao mancava sempre qualcosa. Crea delle azioni pericolose ma gli mancava sempre l'ultimo tocco, non so se per sfortuna o per mancanza di determinazione. Gimenez sembrava tranquillo ma evidentemente non era così. Milan che ha mostrato dei limiti in campo, ma c'è da dire che il Feyenoord ha fatto una grande partita, da grande squadra e il cambio di allenatore ha sortito quell'effetto che ha avuto il Milan quando era appena arrivato Sergio Conceiçao". LEGGI ANCHE: Feyenoord-Milan, Maignan nella bufera. Tifosi inferociti: "Lo vendo e prendo Meret" >>>