Feyenoord-Milan, Capello: “L’errore di Maignan ha indirizzato subito il match”

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', incentrata sull'analisi della prestazione del Milan di Sérgio Conceicao contro il Feyenoord in Champions League . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"La partita è stata indirizzata e complicata dal clamoroso errore di Maignan dopo appena tre minuti. Da lì in poi il piano tattico ha sorriso al Feyenoord, che ha potuto chiudersi per ripartire in velocità. Sfruttando anche il naturale disequilibrio di un Milan schierato con quattro giocatori offensivi più Reijnders. La qualità la puoi mettere quando comandi il gioco e apri spazi, ma se invece le tue stelle sono obbligate a correre più all’indietro che in avanti, allora vanno in difficoltà".