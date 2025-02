Feyenoord-Milan, Capello: “A San Siro sarà diverso. Ecco cosa servirà”

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', incentrata sull'analisi della prestazione del Milan di Sérgio Conceicao contro il Feyenoord in Champions League . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Ovviamente sì. Ma servirà innanzitutto più rabbia. Il Milan di Rotterdam è stato troppo morbido quando c’era da battagliare. A San Siro mi aspetto una prova ben differente, però servirà stare molto attenti al contropiede degli olandesi. E in particolare a quell’Igor Paixao, che ha messo in seria difficoltà un veterano come Walker, che alla fine se l’è pure cavata, perché ha esperienza e intelligenza. Di tutti i calciatori offensivi in campo al De Kuit, il brasiliano del Feyenoord è stato di sicuro il più brillante".